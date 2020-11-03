Заложником возможного убийцы «колбасного короля» оказался адвокат

Предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова держал прикованным к кровати адвоката Алексея Завгороднего — это тот самый пенсионер, которого допросили сегодня в СК. Личность установил источник РИА «Новости».

«Установлено, что мужчину, которого незаконно удерживал подозреваемый, зовут Алексей Завгородний, он адвокат», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Прикованного к кровати пенсионера обнаружили полицейские во время обысков в квартире подозреваемого по делу об убийстве Владимира Маругова. Его сообщника все еще ищут.

Владимира Маругова застрелили неизвестные на участке его собственного дома. С ним в тот момент находилась гражданская жена. Она успела убежать и попросить помощь у соседей, вместе они вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили тело Маругова с простреленной грудью. Предполагается, что его застрелили из арбалета. Системы видеонаблюдения на участке нет. Сигнализацией Маругов не воспользовался.

Позднее была обнаружена машина подозреваемых. Ее бросили в одной из деревень под Истрой. На автомобиле заклеили номера. Внутри нашли арбалет — предполагаемое орудие убийства.