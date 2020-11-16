Закопанное по голову тело женщины обнаружили в петербургском лесу

Житель Приморского района Санкт-Петербурга во время пробежки обнаружил в лесном массиве жуткую находку — тело женщины, которое по голову было закопано в землю. Мужчина увидел торчащие темные волосы из-под земли и подумал, что это кукла. Когда он попробовал подвинуть ее палкой, то четко разглядел голову.

Петербуржец незамедлительно вызвал сотрудников полиции, передает Пятый канал. Труп отправлен в морг. Эксперты и следователи будут выяснять причину смерти и обстоятельства произошедшего. Пока о предварительных версиях не сообщалось.

Как сообщил источник ИА Regnum, погибшей было примерно 40−45 на вид. Она была в спортивном костюме, а в кармане у нее нашли золотую цепочку. Однако на ногах не было обуви. Также не были обнаружены следы насильственной смерти.

В начале ноября в Петербурге в заброшенном ангаре нашли изувеченный мужской труп. Тело лежало в помещении по улице Станция Нева. На вид погибшему около 50 лет. У неизвестного множество травм, в том числе рассечение на лбу, ссадины и гематома под правым глазом.