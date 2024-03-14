Важное 14 марта 2024, 08:11 Законспирированную ячейку «Русского добровольческого корпуса» накрыли в Петербурге ФСБ ликвидировала ячейку РДК в Петербурге, которая хотела отравить гумпомощь РИА «Новости»

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Силовики задержали в Санкт-Петербурге участников законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса»*. Радикалы по заданию военной разведки Украины присматривали места будущих терактов и планировали отравить гумпомощь военнослужащим в Донбассе, сообщило РИА «Новости».

«Вскрыта и пресечена противоправная деятельность на территории города Санкт-Петербурга законспирированной ячейки украинской военизированной организации „Русский добровольческий корпус“*», — сообщила пресс-служба ФСБ.

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Четверо местных жителей придерживались праворадикальных взглядов и работали на Главное управление разведки Минобороны Украины. Они вели разведку в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, присматривая цели будущих терактов на объектах инфраструктуры. Кроме того, подозреваемые планировали отравить высокотоксичным химическим веществом продукты из гуманитарной помощи военным и жителям новых регионов России.

Уголовные дела возбудили по статье 205.5 УК России «Участие в деятельности террористической организации». Подозреваемых задержали.

* «Русский добровольческий корпус» внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории России.