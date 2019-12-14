Закончено дело кота-наркокурьера в Тульской области
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления судебного департамента региона, обвиняемые приговорены к срокам от 13,5 до 17 лет.
«Новомосковский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении трех граждан, которые обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в исправительном учреждении, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Жаворонков приговорен к 17 годам заключения, Санкин — к 13,5 годам, Долгинцев — к 14 годам 10 месяцам заключения», — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, отбывавший наказание Долгинцев подал своему знакомому Жаворонкову идею передавать наркотики в ошейнике кота, который через лаз должен был покидать территорию колонии. Последний нашел еще одного соучастника, Санкина, который должен был на машине доставлять кота.
План не сработал, так как в момент передачи наркотиков мужчин задержали.
Их дело рассматривалось несколько месяцев. Защита сначала заявила, что кот сбежал из местного зооуголка, а затем сообщила, что кота подменили в суде.
Трое фигурантов дела будут отбывать свое наказание в колонии строгого режима.