Закончено дело кота-наркокурьера в Тульской области

Новомосковский городской суд Тульской области приговорил фигурантов дела о сбыте наркотиков с использованием кота, к длительным срокам размером до 17 лет. Они пытались в ошейнике животного доставлять на территорию колонии запрещенные вещества.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления судебного департамента региона, обвиняемые приговорены к срокам от 13,5 до 17 лет.

«Новомосковский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении трех граждан, которые обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в исправительном учреждении, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Жаворонков приговорен к 17 годам заключения, Санкин — к 13,5 годам, Долгинцев — к 14 годам 10 месяцам заключения», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, отбывавший наказание Долгинцев подал своему знакомому Жаворонкову идею передавать наркотики в ошейнике кота, который через лаз должен был покидать территорию колонии. Последний нашел еще одного соучастника, Санкина, который должен был на машине доставлять кота.

План не сработал, так как в момент передачи наркотиков мужчин задержали.

Их дело рассматривалось несколько месяцев. Защита сначала заявила, что кот сбежал из местного зооуголка, а затем сообщила, что кота подменили в суде.

Трое фигурантов дела будут отбывать свое наказание в колонии строгого режима.