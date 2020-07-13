«Заколебали названивать в домофон». Женщина, которую душил санитар на Урале, рассказала о причинах потасовки

Рунет облетело видео, как санитар душит посетительницу больницы. Случай произошел в городе Краснотурьинск (Свердловская область). Мужчина с переломом пятки был вынужден долго ждать, пока его примут. Вместо помощи сотрудник меудучреждения вступил с больным и его супругой в конфликт. Подробно обо всем «360» рассказала главная героиня ролика — Эльвира.

По ее словам, они с мужем приехали в больницу 12 июля после 19:00. Их попросили подождать 40 минут, так как в задании проходила санобработка. Однако на улице они прождали полтора часа в компании девушки со сломанной ногой или ушибом и мужчиной с острой ангиной. В конце концов терпение Эльвиры кончилось, и она решила действовать.

Я пошла к другому входу, увидела скорую, подошла. Сказали, что здесь вход для тех, кто болеет коронавирусом, не подходите. Я пошла обратно, вижу картину: он (санитар — прим. ред.) орет на моего мужа. Потому что мы его достали, заколебали названивать в домофон. Он вышел и орет. Я подошла и толкнула его, и он переключился на меня. Ребенок был с нами Эльвира.

Она отметила, что хотя от санитара не пахло алкоголем, вел он себя неадекватно. Он ругался матом, а в какой-то момент начал душить Эльвиру. Прибежавшие к крыльцу люди, смогли разнять стороны. После этого собеседница «360» позвонила в МЧС, а его сотрудники вызвали полицию.

"И все — нас сразу впустили в больницу», — рассказала женщина.

Эльвира в тот же день написала на напавшего заявление в правоохранительные органы. Он грозился ответить тем же. Однако женщина не знает, сделал ли он это или нет. По крайней мере, извинения он ей точно не принес .

В травматологии «360» отказались от комментариев. Там заявили, что не дают никакую информацию и посоветовали звонить главному врачу. По стечению обстоятельств на этой неделе его не будет, а заместителя нет на месте.