Заключенный за разбои получил срок за интимные переписки со школьницами

По информации РИА ФАН, Сергея Гончихина осудили за разбойные нападения и отправили в колонию. При помощи телефона он решил знакомиться с несовершеннолетними в социальных сетях.

Заключенный шантажировал семерых школьниц и обменивался интимными фото. На суде он пояснил, что его жертвы просто «глупенькие и доверчивые».

Мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера, незаконном изготовлении и обороте порнографии и материалов с участием несовершеннолетних. Суд назначил ему девять лет в колонии с особого режима.