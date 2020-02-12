    12 февраля 2020, 14:37

    Заключенный за разбои получил срок за интимные переписки со школьницами

    Ольга Ситникова

    Преступник из Псковской области обменивался порнографическими снимками с несовершеннолетними из Омска. Об этом сообщил «СуперОмск» со ссылкой на региональный СК РФ.

    По информации РИА ФАН, Сергея Гончихина осудили за разбойные нападения и отправили в колонию. При помощи телефона он решил знакомиться с несовершеннолетними в социальных сетях.

    Заключенный шантажировал семерых школьниц и обменивался интимными фото. На суде он пояснил, что его жертвы просто «глупенькие и доверчивые».

    Мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера, незаконном изготовлении и обороте порнографии и материалов с участием несовершеннолетних. Суд назначил ему девять лет в колонии с особого режима.