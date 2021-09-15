Заключенный ударил заточкой сотрудника колонии в Ангарске

Заключенный с заточкой напал на сотрудника колонии № 2 в Ангарске. О ЧП сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.

По данным ведомства, сегодня, около 11:00, сотрудник отдела безопасности проверял по отрядам выполнение осужденными распорядка дня. Один из осужденных напал на него со спины, когда тот выходил из локального участка, и ранил заточенной металлической пластиной.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает. На место происшествия прибыли сотрудники главного управления регионального ФСИН. Сейчас в ИК проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время обстановка в колонии находится под контролем.

Это уже втрое за месяц происшествие в этой колонии: 3 сентября на сотрудника ИК напали четверо осужденных. В отношении мужчин было возбуждено дело о дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Они находятся в следственном изоляторе.