Заключенный сбежал из колонии ради ночи с женщиной

28-летний осужденный житель села Иванырс Лунинского района Пензенской области отбывая очередное наказание в колонии-поселении в Пензе. Мужчина был осужден летом 2018-го за неоднократное вождение авто в нетрезвом виде.

В ночь на 1 августа мужчина отогнул решетку в помещении кухни и вылез через окно. Арестант на такси отправился к знакомой. Проведя с женщиной ночь в одной из гостинец, преступник наутро вернулся в колонию.

Поступок незамеченным не остался и к ранее назначенному наказанию прибавили новое. В итоге, с присоединением неотбытого наказания мужчине присудили два года с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденный с таким приговором не согласился и подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения.

«С учетом пяти непогашенных судимостей коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор законным, назначенное осужденному наказание — справедливым», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.