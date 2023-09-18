Криминал 18 сентября 2023, 11:39 Заключенный россиянин сбежал из колонии в день освобождения ФСИН: отсидевший 22 года сбежал из иркутской колонии в день освобождения РИА «Новости»

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Мужчина, который отсидел 22 года за убийство, сбежал из своей колонии-поселения под Иркутском в день освобождения. Теперь он может сесть еще раз. Об этом заявил представитель ГУФСИН России по региону в комментарии РИА «Новости».

Он рассказал, что речь идет о заключенном 1974 года рождения. Мужчина незаконно ушел из колонии-поселения при ИК-19, которая находится в рабочем поселке Марково Иркутской области.

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«Там осужденные находится не за забором, грубо говоря, а свободно передвигаются по территории и могут выводиться за ее пределы» — объяснил представитель ведомства.

По его словам, осужденный сел за убийство в 2001-м и должен был выйти на свободу в 2023 году.

«Сегодня должен был освободиться», — уточнил собеседник агентства.

Сейчас беглеца разыскивают. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.