Криминал 14 августа 2023, 14:01 Заключенный попытался сбежать в Москве, выпрыгнув из окна больницы Baza: заключенный попытался сбежать, выпрыгнув из окна кабинета МРТ в московской больнице РИА «Новости»

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Москвича арестовали с шестью граммами кокаина и отвезли в СИЗО, однако он придумал план побега. Ему удалось скрыться через окно из кабинета МРТ столичной больницы № 67. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

По данным канала, находясь в СИЗО, 28-летний мужчина начал жаловаться на сильные головные боли, и его отправили в больницу на томографию. В кабинете МРТ врачи попросил снять с него наручники и заменить их на скотч, потому что проводить обследование с металлическими предметами нельзя. Конвоиров также попросили выйти.

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Беглеца поймали на следующий день и вернули в СИЗО. Ранее его уже задерживали с наркотиками, но помиловали указом президента. В этот раз задержанному могут назначить до 20 лет тюрьмы.

Ранее полиция Петербурга задержала местного жителя за рекламу наркомагазина. За каждое граффити с адресом торговой точки он получал 90 рублей.