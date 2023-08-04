Криминал 04 августа 2023, 12:24 Заключенный омского лечебно-исправительного учреждения взял в заложники медика УФСИН сообщило об освобождении взятой в заложницы заключенным в Омске женщины-медика РИА «Новости»

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Осужденный за тяжкие преступления мужчина взял в заложницы женщину-медика в лечебно-исправительном учреждении Омской области. Об этом со ссылкой на региональный главк ФСИН сообщил сайт «kp.ru — Омск».

В ведомстве уточнили, что заключенный напал на женщину в медицинской части учреждения. В переговоры со злоумышленником вступило руководство областного управления ФСИН. В ходе беседы осужденный согласился отпустить заложницу.

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После освобождения медику понадобилась помощь психолога. Медицинские специалисты оценили состояние коллеги как удовлетворительное. О выдвинутых осужденным требованиях ведомство не сообщило.

В пресс-службе управления подчеркнули, что сейчас обстановка в лечебно-исправительном учреждении контролируется. В причинах происшествия разбираются специалисты.

По данным Telegram-канала Shot, пострадавшая работает медсестрой. Отбывающий наказание за изнасилование и убийство заключенный сказался больным и попросил охрану вывезти его в медсанчасть.

Оставшись наедине с женщиной, заключенный изнасиловал жертву, угрожая лезвием канцелярского ножа. Следователи возбудили против осужденного уголовное дело об изнасиловании и захвате заложника. Теперь к сроку заключенного могут добавить еще 25 лет.