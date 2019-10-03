Заключенный напал на сотрудника СИЗО в Зауралье

«45-летний осужденный нанес сотруднику СИЗО множественные удары в область головы, причинив телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавший сотрудник госпитализирован с травмами.

Известно, что осужденный ранее совершал аналогичные противоправные действия: избил конвоира. В данный момент мужчина пребывает в СИЗО в ожидании обжалования решения суда.

В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело. Статья обвинения предусматривает до пяти лет лишения свободы.