Заключенный напал на сотрудника СИЗО в Зауралье
Сотрудник УФСИН пострадал при нападении заключенного в коридоре шадринского СИЗО, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.
«45-летний осужденный нанес сотруднику СИЗО множественные удары в область головы, причинив телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе.
Пострадавший сотрудник госпитализирован с травмами.
Известно, что осужденный ранее совершал аналогичные противоправные действия: избил конвоира. В данный момент мужчина пребывает в СИЗО в ожидании обжалования решения суда.
В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело. Статья обвинения предусматривает до пяти лет лишения свободы.