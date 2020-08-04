facebook_pixel
    04 августа 2020, 15:52

    Заключенный изнасиловал женщину в день выхода из колонии в Саратове

    Дарья Морозова

    Житель Саратовской области после выхода из тюрьмы первым делом напал на женщину и изнасиловал ее. Об этом сообщил РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

    По данным сайта «Дни.ру», ранее он отсидел срок за разбойное нападение. В день выхода из колонии он напал на женщину, которая шла домой после работы.

    «Он приставил нож к шее и пообещал убить, если она будет сопротивляться. После этого он совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера и изнасилование», — пояснили в ведомстве.

    На злоумышленника завели уголовное дело по статьям «Изнасилование, совершенное с угрозой убийством» и «Действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством».

    Новости SMI.FM