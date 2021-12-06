Заключенный избил сотрудника колонии на Ставрополье из-за мобильных телефонов

Заключенному колонии строгого режима в Ставрополе грозит новое уголовное дело. Мужчина напал на сотрудника колонии, который помешал ему забрать принесенные квадрокоптером мобильные телефоны. Об этом сообщило пресс-бюро ФСИН России.

Круживший над колонией беспилотник сбросил на территорию исправительного учреждения сверток с двумя мобильными телефонами. Получателем незаконного груза оказался осужденный по статье о незаконном хранении и торговле наркотиками.

Забрать бандероль заключенному помешали сотрудники колонии. Просто так отдавать свой груз мужчина не захотел и пнул одного из надзирателей ногой в голову. Удар оказался серьезный.

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего сотрудника колонии закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас по факту нападения на надзирателя проводят проверку и решают вопрос о заведении уголовного дела.