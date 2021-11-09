Заключенный избил психолога в Челябинской области

Заключенный избил психолога, который проводил опрос арестантов в колонии № 10. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СК по городу Кыштым в Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что заключенный сначала не хотел проходить анкетирование. Потом он согласился и в процессе напал на психолога.

«Осужденный, которому до выхода на волю оставалось меньше двух месяцев, нанес служащему не менее девяти ударов по голове», — рассказал следователь следственного отдела по Кыштыму Денис Горбунов.

Проводится проверка, на нападавшего могут возбудить уголовное дело.