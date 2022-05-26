Заключенный из Пензы пытался раздобыть мобильный телефон с помощью взятки

Заключенный из Пензенской области предложил сотруднику УФСИН взятку в размере 30 тясяч рублей, чтобы тот принес ему два мобильных телефона и два USB-провода. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Младший инспектор сообщил об этом сотрудникам компетентных органов. Во время дачи взятки специалисты УФСБ и УФСИН задержали посредника. В результате злоумышленник получил три с половиной года колонии строгого режима.