Заключенные выкопали тоннель из колонии и чуть не сбежали на Украину

В колонии друзья-землекопы работали на территории канализационно-насосной станции. Именно там они сделали 20-метровый подкоп, через который они могли выйти за пределы последнего периметра ограждения колонии на три метра.

Но уйти они не смогли, тайный лаз обнаружили сотрудники исправительного учреждения.

Сейчас на месте работает следственная группа. Материалы дела поступят в региональный главк Следственного комитета.