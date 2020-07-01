Заключенные выкопали тоннель из колонии и чуть не сбежали на Украину
Повторить подвиг героя фильма «Побег из Шоушенка» почти удалось двум заключенным исправительной колонии в Димитровграде. Им не хватило только немного времени, чтобы выйти на свободу, где их ждал подельник, чтобы вывезти на Украину. Об этом сообщил сайт «Улпресса».
В колонии друзья-землекопы работали на территории канализационно-насосной станции. Именно там они сделали 20-метровый подкоп, через который они могли выйти за пределы последнего периметра ограждения колонии на три метра.
Но уйти они не смогли, тайный лаз обнаружили сотрудники исправительного учреждения.
Сейчас на месте работает следственная группа. Материалы дела поступят в региональный главк Следственного комитета.