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    13 января 2021, 12:06

    Заключенные сообщили об издевательствах в саратовской тюремной больнице

    Полина Петрова

    Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что в учреждениях саратовского управления ФСИН работает «организованная, сплоченная группа» сотрудников и их «агентов», которые издеваются над осужденными, информирует сайт NEWS.ru.
    Заключенные сообщили об издевательствах в саратовской тюремной больнице

    В редакцию издания поступило обращение бывшего заключенного и ролик, на котором предположительно его родственники оставляют деньги через почтовый ящик учреждения. Мужчина рассказал, что летом прошлого года в СИЗО-1 Саратова у него произошел приступ заболевания почек. Бригада скорой помощи отвезла пациента в тюремную больницу. По словам жителя Саратовской области, в 04:00 его привезли в отделение хирургии и разместили на носилках в коридоре.

    «Где-то к 09:00 уже пришли врачи, систему начали капать мне и пришли „активисты“ <…>. С ними пришел начальник ОБ (отдела безопасности — прим. ред.) Мальцев с ОТБ-1. На следующий день они назначают мне УЗИ, кладут на носилки и ведут в какое-то помещение <…>, и показывают, как насилуют людей на видео, все с телефонами они там», — отметил мужчина.

    Со слов бывшего заключенного, его избили и дали пять дней, чтобы собрать 300 тысяч рублей. По словам собеседника издания, в противном случае ему грозило изнасилование. Происходящее обещали снять на видео и опубликовать в Сети.

    Прокуратура Саратовской области организовала проверку исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся в учреждении. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.