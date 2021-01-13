Заключенные сообщили об издевательствах в саратовской тюремной больнице

В редакцию издания поступило обращение бывшего заключенного и ролик, на котором предположительно его родственники оставляют деньги через почтовый ящик учреждения. Мужчина рассказал, что летом прошлого года в СИЗО-1 Саратова у него произошел приступ заболевания почек. Бригада скорой помощи отвезла пациента в тюремную больницу. По словам жителя Саратовской области, в 04:00 его привезли в отделение хирургии и разместили на носилках в коридоре.

«Где-то к 09:00 уже пришли врачи, систему начали капать мне и пришли „активисты“ <…>. С ними пришел начальник ОБ (отдела безопасности — прим. ред.) Мальцев с ОТБ-1. На следующий день они назначают мне УЗИ, кладут на носилки и ведут в какое-то помещение <…>, и показывают, как насилуют людей на видео, все с телефонами они там», — отметил мужчина.

Со слов бывшего заключенного, его избили и дали пять дней, чтобы собрать 300 тысяч рублей. По словам собеседника издания, в противном случае ему грозило изнасилование. Происходящее обещали снять на видео и опубликовать в Сети.

Прокуратура Саратовской области организовала проверку исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся в учреждении. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.