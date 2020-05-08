«Против вируса восстала вся планета, COVID-19, считай, что тебя нету. Антисептик, маска и перчатки от Финского залива до Камчатки», — говорит участник музыкального клипа.

Другой вспоминает о родных, которые соблюдают режим самоизоляции на воле.

«Как только можем, оказываем помощь вам мы: маски шьем для вас, наши братья, жены, мамы. Хотим вам сообщить, что у нас все хорошо: коронвирус до нас не дошел», — поет он.

В ГУФСИН по Свердловской области уточнили, что авторов стихов является заключенный Евгений Брусницын, а автор музыки — Евгений Кудрин.

Зрители могут увидеть не только авторов композиции, но и текущую жизнь в колонии. Сотрудники ГУФСИН проходят температурный контроль, тюремные врачи осматривают заключенных через решетку, а помещения дезинфицируются.