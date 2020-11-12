Заключенного убили в колонии под Новосибирском

«На место происшествия выехал Куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и прокурор Убинского района», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и представители МВД России по региона. Они допросили свидетелей, забрали образцы одежды и крови. Старший следователь Барабинского межрайонного следственного отдела регионального СКР открыл уголовное дело об убийстве.

Прокуратура проверяет работу исправительной колонии. Ведомство оценит, насколько хорошо в ФКУ ИК-13 следили за осужденными, а также как там выполнялось законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Портал «Тайга. Инфо» сообщал, что 11 ноября в ИК № 13 произошел бунт. Якобы в результате произошедшего несколько человек пострадали, одного убили. В региональном СК эти данные не подтвердили, но заявили об обнаружении мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом написал ТАСС.

В пресс-службе ведомства пояснили, что между осужденным возник конфликт, один из преступников нанес другому «травмы несовместимые с жизнью». Следственный комитет также проводит проверку. Исполняющий обязанности прокурора Новосибирской области Борис Крылов взял расследование этого дела под свой личный контроль.