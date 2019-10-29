Заключенного на пожизненный срок случайно освободили в США

Издание сообщило, что заключенный по имени Тони Майкон Мунос-Мендес (Tony Maycon Munoz-Mendez) по ошибке оказался на свободе. Инцидент произошел в американском штате Джорджия.

В департаменте исправительного учреждения штата Джорджия сообщили о том, что в пятницу 25 октября осужденного Муноса-Менденса по ошибке выпустили на свободу из государственного исправительного учреждения в городе Рейдсвилл, сообщила «Газета.ru».

Издания отметило, что отбывающий пожизненный срок мужчина оказался в тюрьме за растление и изнасилование несовершеннолетних в 2010 году и за изнасилование в 2012 году. Тони Майкону Муносу-Мендесу сейчас 31 год.

Телеканал также добавил, что власти в настоящее время активно ведут поиски выпущенного преступника. Для этого службы задействовали все возможные ресурсы.