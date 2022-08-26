Закладчицу задержали в Ленинградской области

Сотрудники органов задержали девушку, которая занималась распространением наркотических веществ в Луге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские заметили тайник неподалеку от Горной улицы. В нем находилось 214,2 грамма синтетических веществ. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Сейчас фигурантка находится под стражей.