Криминал 13 апреля 2023, 19:12 Закладчицу с наркотиками и кошкой в детском комбинезоне поймали в Нижнем Тагиле МВД: закладчица в Нижнем Тагиле прятала наркотики с помощью кошки в детской одежде

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В Нижнем Тагиле правоохранители задержали наркозакладчицу, которая прятала свертки с запрещенным веществом в детском комбинезоне. В одежду преступница закутала кошку и изображала, что гуляет с маленьким ребенком, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что задержанная — жительница Красноярского края. Женщину подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

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По предварительным данным, она получила указание приехать в Нижний Тагил от анонимного работодателя. Сообщение ей прислали через мессенджер. Неизвестный сообщил координаты тайника, где была спрятана крупная партия наркотика. Ей нужно было все расфасовать на более мелкие, а затем делать закладки.

В итоге женщину поймали с поличным возле дачного поселка на окраине города. Подозреваемая при этом изображала, что гуляет с несовершеннолетней дочерью и младенцем. При проверке оказалось, что в комбинезоне-конверте для новорожденных была домашняя кошка, на которую надели памперс и детскую одежду.

Из комбинезона полицейские достали пять свертков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном. Помимо этого, оперативники обнаружили 12 закладок, которые подозреваемая успела сделать в течение дня.

Квартиру, которую снимала женщина, обыскали. Там нашли электронные весы, материалы для упаковки, пластиковые контейнеры и свертки с наркотиками. Общий вес запрещенных веществ составил около 170 граммов.

Против задержанной возбудили уголовное дело и заключили под стражу.