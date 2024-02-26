Криминал 26 февраля 2024, 16:30 Закладчицу особо крупной партии героина задержали в Москве Росгвардия задержала закладчицу особо крупной партии героина в Москве

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Москве задержали в Восточном административном округе столицы женщину, подозреваемую в распространении наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанной оказалась 36-летняя уроженка одной из стран СНГ. Во время рейда по Фрязевской улице правоохранители заметили женщину, которая попыталась убежать. В ходе проверки документов она путалась в ответах и заметно нервничала.

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После этого женщина призналась, что в кармане одежды у нее лежит наркотик, а затем показала, где она совершила закладки.

В ходе следственных действия оперативники изъяли 78 полимерных пакетиков с веществом общим весом свыше 150 граммов. Экспертиза установила, что содержимым свертков является героин. Фигурантку передали полиции для дальнейшего разбирательства по делу.

Ранее в Москве с марихуаной задержали военного корреспондента Андрея Коца.