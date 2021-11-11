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    11 ноября 2021, 18:11

    Закладчица из Ноябрьска отправилась в колонию

    Жительницу Ноябрьска отправили в тюрьму на 12 лет и 5 месяцев за сбыт наркотиков

    Дарья Морозова

    Женщина из Ноябрьска приговорена к 12 годам и пяти месяцам лишения свободы. Она занималась закладками наркотиков. Об этом сообщил «Ямал-регион» со ссылкой на УМВД по ЯНАО.

    Полицейские получили информация о тайниках и изъяли оттуда 17 свертков. Затем проверили подозреваемую, у которой обнаружилось 425,5 грамма запрещенных веществ.

    Ее приговорили к 12 годам и пяти месяцам заключения в колонии общего режима.