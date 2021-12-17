Мужчину и женщину, которых подозревают в распространении закладок, задержали в поселке Тельмана Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Наркотики злоумышленники распространяли в Колпино. Они работали на интернет-магазин. После обыска в жилье у них обнаружили 314 граммов мефедрона.

Против задержанных возбудили уголовное дело по факту незаконного распространения и сбыта наркотических веществ. Ранее мужчина и женщина уже привлекались к уголовной ответственности.