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    17 декабря 2021, 18:12

    Закладчиков задержали в Ленинградской области — СМИ

    Арина Бобкова

    Мужчину и женщину, которых подозревают в распространении закладок, задержали в поселке Тельмана Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Наркотики злоумышленники распространяли в Колпино. Они работали на интернет-магазин. После обыска в жилье у них обнаружили 314 граммов мефедрона.

    Против задержанных возбудили уголовное дело по факту незаконного распространения и сбыта наркотических веществ. Ранее мужчина и женщина уже привлекались к уголовной ответственности.