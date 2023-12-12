Криминал 12 декабря 2023, 17:26 Закладчиков будут судить за распространение наркотиков в Пензе

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Двух жителей Пензы будут судить за распространение наркотиков. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Летом на улице Измайлова полицейские задержали двух мужчин в возрасте 24 лет и 31 года. При себе у них было более 60 граммов наркотиков. Они рассказали, что хотели заработать, поэтому согласились раскладывать наркотики. Сначала им приходили координаты оптовой партии, которую приятели забирали, фасовали и прятали.

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Уголовное дело отношении мужчин передали в суд, им грозит до 20 лет тюрьмы.

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