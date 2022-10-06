Закладчика с десятью граммами растительного наркотика задержали в Лабытнанги | 360°

Криминал 06 октября 2022, 15:20 Поделиться Telegram

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Viber Закладчика с десятью граммами растительного наркотика задержали в Лабытнанги

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Сотрудники полиции Лабытнанги задержали мужчину, у которого при себе был сверток с наркотическим веществом. Злоумышленник планировал распространить закладки. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу городского ОМВД.

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Вещества отправили на экспертизу, которая показала, что в свертке находилось десять граммов растительного наркотика. Сам мужчина признался, что приобрел вещества для распространения. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

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