Закладчика поймали в Новом Уренгое

В Новом Уренгое (ЯНАО) правоохранителям попался 23-летний парень, у которого при себе оказались наркотики. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отмечается, что полицейские обнаружили у молодого человека пять свертков с порошкообразным веществом. В его телефоне имелась информация о закладках-тайниках, где нашли еще семь свертков. В квартире, где жил задержанный, также оказались наркотики. В общей сложности у него изъяли более 110 граммов запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело.