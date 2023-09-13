Криминал 13 сентября 2023, 14:21 Закладчика осудили в Ростовской области за торговлю наркотиками

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В Ростовской области осудили мигранта, которого признали виновным в торговле наркотиками. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

Мужчина попался оперативникам в Зерноградском районе. При себе у него было более 1,6 килограмма синтетических наркотиков, которые он планировал расфасовать и продать с помощью закладок. Мигранта приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

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