13 сентября 2023, 14:21
Закладчика осудили в Ростовской области за торговлю наркотиками
В Ростовской области осудили мигранта, которого признали виновным в торговле наркотиками. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.
Мужчина попался оперативникам в Зерноградском районе. При себе у него было более 1,6 килограмма синтетических наркотиков, которые он планировал расфасовать и продать с помощью закладок. Мигранта приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
Приговоры
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