Криминал 03 мая 2023, 10:46 «Заказчиков обязательно найдем и накажем». Аксенов прокомментировал предотвращенное покушение Глава Крыма Аксенов: задержанные ФСБ агенты Украины взрывали пути в Бахчисарайском районе РИА «Новости»

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Задержанные за подготовку терактов и покушений на руководство Крыма диверсанты работали на украинские спецслужбы и участвовали в подрывах железнодорожных путей в Бахчисарайском районе, заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Он поблагодарил ФСБ и пообещал разыскать заказчиков.

«Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. <…> Заказчиков обязательно найдем и накажем», — написал он.

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Глава Крыма поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на чиновников и терактов на объектах инфраструктуры. Сергей Аксенов добавил, что нападения готовили украинские спецслужбы, а заказчики остались в Киеве. Он назвал Украину террористическим государством и пообещал отыскать организаторов диверсий.

Российские спецслужбы задержали шесть человек, которые купили огнестрельное оружие, проследили за чиновниками и подготовились к терактам, а также двух причастных к доставке средств поражения. По версии следствия, организацией нападений занимался замруководителя офиса президента Украины Роман Машовец, а жертвами выбрали Сергея Аксенова, председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова и главу администрации Ялты Янину Павленко.