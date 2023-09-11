Криминал 11 сентября 2023, 11:45 Заказавший лекарства для сосудов москвич стал жертвой мошенников Москвич стал жертвой мошенников после заказа в интернете лекарства для сосудов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Житель московского района Орехово-Борисово стал жертвой мошенников, после того как в марте 2023 года он заказал лекарства для сосудов на одном из интернет-сайтов. Об этом рассказала прокуратура столицы.

По данным ведомства, через два месяца после покупки 67-летнему мужчине позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший утверждал, что началось расследование против продавцов лекарственного препарата и пенсионеру необходимо подать претензию в суд для взыскания материального ущерба. Он также утверждал, что мужчине полагается компенсация за ранее приобретенные медикаменты, так как они были некачественными.

Реклама

Лжесотрудник правоохранительных органов подчеркнул, что мужчине предоставят адвоката, который будет представлять его интересы, и потребовал оплатить накладные расходы в размере 4,8 тысячи рублей на указанный счет. Пенсионер, который действительно заказывал лекарства ранее, поверил звонившему и совершил платеж.

Позднее оказалось, что пенсионер якобы заплатил за «накладные расходы» с опозданием, и он был вынужден оплатить штраф в размере 90 тысяч рублей. Вскоре после этого мужчине позвонил человек, представился адвокатом и пообещал крупную материальную компенсацию в случае выигрыша дела. Он убеждал пенсионера совершать переводы по предоставленным реквизитам. Всего с мая по август 2023 года мужчина перевел аферистам более четырех миллионов рублей.

Причастных к преступлению начала разыскивать Нагатинская межрайонная прокуратура столицы.

Ранее мошенники обманули профессора СПбГУ на девять миллионов рублей.