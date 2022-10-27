Заказавшему убийство своих обидчиков бывшему вице-мэру Ставрополя дали более 12 лет колонии | 360°

Криминал 27 октября 2022, 16:00 Заказавшему убийство своих обидчиков бывшему вице-мэру Ставрополя дали более 12 лет колонии Суд отправил бывшего вице-мэра Ставрополя на 12,5 года в колонию за организацию убийства РИА "Новости"

Читать 360tv в

Бывший вице-мэр Ставрополя Андрей Уткин ближайшие 12 с половиной лет проведет в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в организации убийства двух мужчин. Подробности сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Занимавший пост вице-мэра города в 2004 году Уткин решил расправиться с двумя местными жителями, которые, по его мнению, готовили на него покушение. Для организации убийства он привлек высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Тот по просьбе чиновника доставил предполагаемых обидчиков на пивоваренный завод в Пятигорске. На месте их уже ждали члены криминальной группировки.

Реклама

Одного из доставленных злоумышленники долго пытали, требуя ответов о заказчиках покушения на вице-мэра. Всю экзекуцию садисты снимали на камеру. Когда пострадавший признался, его зарезали, а потом расправились со вторым человеком.

Реклама

Тела сбросили в заранее подготовленную яму, которую засыпали землей и замаскировали ветками.

Исполнителей убийства задержали несколько лет назад. Все они уже отбывают заслуженное наказание. Сейчас дело дошло до заказчика преступления. Уткин в ходе расследования заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Эту ситуацию учел суд и назначил ему 12,5 года колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.