Заявивших на насильника девушек не оштрафуют за нарушение самоизоляции

Оперштаб Красноярского края по борьбе с коронавирусом заверил, что никто не собирается штрафовать пострадавших от преступника девушек. Они заявили в полицию на мужчину, который их изнасиловал и обокрал. История произошла во время действия режима самоизоляции.

«Сегодня административная комиссия Свердловского района пояснила, что штрафовать, разумеется, никого не будут», — заявили в оперштабе.

Никакого дела против потерпевших открывать тоже не станут. Ведь они обратились в полицию, когда их жизни и здоровью угрожала опасность. В отношении мужчины возбуждено уже пять уголовных дел.

Ранее стало известно, что мужчина в Красноярске похитил у двух девушек украшения и сотовые телефоны. После этого он их изнасиловал. По данным регионального МВД, речь идет о школьницах 17 и 18 лет. Они 22 апреля гуляли по улице в два часа ночи, несмотря на введенный режим самоизоляции. За несоблюдения ограничительных мер им мог грозить штраф в размере от 100 до одной тысячи рублей.

Полиция задержали насильника. Им оказался уже ранее судимый житель Красноярска. Расследование дела продолжается.