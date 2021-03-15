Захватившего заложницу в МФО северодвинца проверят на вменяемость

Мужчине из Северодвинска назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Его подозревают в захвате заложницы в помещении микрокредитной организации.

Обвинение мужчине пока не предъявлено, сообщили РИА «Новости» в СУСК РФ по Архангельской области.

Ранее сообщалось, что в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя Северодвинска возбуждено уголовное дело по пункту «Захват заложника, совершенный с применением оружия».

По мнению следствия, 11 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения с обрезом охотничьего ружья прибыл в офисное помещение микрокредитной организации в Северодвинске, где заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, потребовав позвать руководство. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Позднее во время переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез. Захватчика задержали и передали полиции.

По информации регионального СУСК РФ, в ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что пользовался услугами микрокредитной организации, где взял кредит в размере восьми тысяч рублей. Затем задолженность увеличилась до 20 тысяч. Из-за этого организация обратилась к коллекторам, которые требовали уже 100 тысяч и в интернете распространяли порочащие его и его близких сведения. Именно поэтому он пришел в офис с огнестрельным оружием, решив, что так он убедит директора повлиять на действия коллекторов, отметили в СУСК.

Задержание заложницы из Северодвинска попало на видео.