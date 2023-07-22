Важное 22 июля 2023, 17:26 Захватившего коттедж в Истре ликвидировали во время штурма ТАСС: силовики ликвидировали захватчика коттеджа в истринском поселке Шервуд

Читать 360tv в

Штурм захваченного вооруженным мужчиной в коттеджном поселке Шервуд городского округа Истра закончился ликвидацией злоумышленника. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС.

«Вооруженный мужчина ликвидирован при штурме», — сказал собеседник агентства.

Выставленный на продажу дом занял приехавший в столичный регион 35-летний житель Красноярского края, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что когда на место прибыли участковый, потребовавший от неизвестного покинуть помещение, то мужчина открыл стрельбу, пригрозив, что у него с собой целый арсенал.

После на место прибыл отряд СОБР, который окружил дом и весь поселок. Сначала правоохранители вели с захватчиком переговоры, предлагая сложить оружие. Но он в ответ открывал стрельбу.

В результате бойцы пошли на штурм дома, предварительно использовав газ. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева заявила что дом выставили на продажу, а его владелица находится за границей.

Следователи завели уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о всех обстоятельствах и ходе расследования.