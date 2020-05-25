Захватившего банк в центре Москвы потребовали арестовать

Мужчина, который захватил офис Альфа-Банка на Земляном Валу в центре Москвы, может отправиться в СИЗО. Следователи потребовали у суда его ареста.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы столичного управления СК.

Днем 23 мая 2020 года ранее судимый 34-летний Алексей Барышников из Нижневартовска захватил заложников в офисе Альфа-Банка недалеко от Курского вокзала в Москве. Мужчина пришел в банк и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Во время инцидента один из заложников вел прямую трансляцию в Instagram. Он смог отвлечь несостоявшегося террориста, в результате чего люди вышли на улицу.

Барышникова задержали. На допросе он признал свою вину и рассказал, что накануне расстался с девушкой и хотел этим поступком привлечь к себе внимание. Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты проверят его на вменяемость.