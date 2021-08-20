Захватчика заложников в банке в Тюмени признали невменяемым

Житель Тюмени, который в июле захватил заложников в банке и требовал 15 миллионов рублей, признан невменяемым. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты установили, что мужчине требуется принудительное лечение.

«В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — подчеркнули в СК.

Сейчас уголовное дело о захвате заложников с постановлением о применении принудительного лечения направили в прокуратуру, после утверждения обвинительного заключения материалы будут переданы в суд.

По версии следствия, утром 7 июля мужчина захватил заложников в одном из отделений областного банка на улице Червишевский Тракт в Тюмени. При этом он требовал передать ему 15 миллионов рублей. Заложники были освобождены в ходе спецоперации при поддержке Росгвардии, ФСБ и полиции. Налетчика оперативно задержали.