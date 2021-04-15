Захватчика магазина во Владикавказе арестовали

Подозреваемого в захвате заложников во Владикавказе арестовали. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Против 53-летнего местного жителя завели уголовное дело по статье «Захват заложников».

«Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан, а заложники освобождены. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по региону.

По данным следствия, подозреваемый пришел в магазин на улице Куйбышева и удерживал около часа в качестве заложников 11 человек. Он угрожал людям муляжом бомбы и ножом, которые принес с собой. Мужчина требовал, чтобы с ним связалось руководство республиканского МВД, которому он собирался объявить условия освобождения заложников. В ближайшее время арестованному предъявят обвинение.

Захватившего заложников жителя Владикавказа сняли на видео. На кадрах он предупреждает всех о взрыве и просит отойти.