Захватившего заложников тюменском банке задержали

В Тюмени задержали злоумышленника, который захватил заложников в одном из отделений Сбербанка. Пострадавших нет, заложники свободны, сообщили РИА «Новости» в банке.

Захват заложников в Тюмени произошел утром 7 июля. Мужчина требовал выдать ему деньги наличкой, а в качестве гарантии, что его не задержат, взял в заложники двух сотрудников банка. Захватчик угрожал опасным предметом в сумке.

По данным Telegram-канала Life Shot, у мужчины был рюкзак, из которого торчали провода. Он требовал выдать ему 13 миллионов рублей наличными. Telegram-канал Baza написал, что преступник передал записку, в которой потребовал 15 миллионов рублей. Источник «Интерфакса» рассказал, что у задержанного был муляж бомбы. Агентство также сообщило, что мужчина сам сдался полиции после переговоров.

Жителей дома, где находится рядом с отделением банка, эвакуировали. На месте работают СОБР Росгвардии и ОМОН.