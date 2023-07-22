Криминал 22 июля 2023, 17:24 Захватчик коттеджа в Истре готовился к штурму Кремля Депутат Хинштейн заявил об угрозах захватчика дома в Истре пойти в поход на Кремль Телеканал «360»

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Устроивший стрельбу из захваченного коттеджа в городском округе Истра мужчина выдвигал политические лозунги и угрожал пойти с арсеналом оружия на Кремль. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат добавил, что первыми о захвате дома сообщили сотрудники частного охранного предприятия, работающие в поселке. Они же вызвали на место участкового, который попал под обстрел.

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«Мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. При этом он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», — написал Хинштейн.

Депутат добавил, что личность злоумышленника установили. Это 35-летний житель Красноярска, который недавно приехал в Москву. Адрес коттеджа он нашел в объявлении о продаже.

Окружившие дом и поселок сотрудники правоохранительных органов попытались убедить захватчика дома сложить оружие, но не помогли даже уговоры матери, которая вышла с ним на связь.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что бойцы СОБР во время штурма захваченного дома использовали газ. Она уточнила, что владелица коттеджа находится за границей.

Следователи завели уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.