Эксклюзив 07 февраля 2023, 11:08 Захват участников криминальной сходки в Мытищах попал на видео Силовики в Мытищах задержали 52 участника криминальной сходки

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В одном из ресторанов Мытищ 6 февраля задержали 52 участника встречи криминальных авторитетов. Работа силовиков попала на видео.

Криминальную сходку устроили в ресторане «Гранада» на 1-й Пролетарской улице, сообщил РЕН ТВ. Вдоль дороги у заведения выстроились легковые машины, позднее к ним подъехали автозаки и спецназ. Сотрудники уголовного розыска вместе с силовиками задержали 52 человека, конфисковали у них огнестрельное оружие и пакет с серым порошком.

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Операцию начали около 16 часов, рассказал Telegram-канал Baza. В ней участвовали около сотни силовиков. Некоторые посетители пытались убежать, но территорию вокруг ресторана взяли в кольцо и их схватили. В общей сложности задержали 48 уроженцев Азербайджана, двух человек из Дагестана и по одному из Армении и Таджикистана. У них нашли пять травматических пистолетов и карабин «Сайга».

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