Криминал 10 августа 2023, 04:51 Захотевшего воевать за ВСУ жителя Приамурья арестовали за измену Родине Суд Благовещенска арестовал жителя Приамурья, который захотел воевать за Украину РИА «Новости»

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Собиравшегося воевать за ВСУ жителя Приамурья арестовали и обвинили в государственной измене. Мужчину заключили под стражу на два месяца, сообщил городской суд Благовещенска в социальной сети «ВКонтакте».

Суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ РФ по Амурской области. Мужчину обвиняют в совершении особо тяжкого преступления против безопасности государства. Следователи считают, что он представляет повышенную опасность для общества.

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«Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, у суда имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда.<…> На основании изложенного, суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца», — сообщили в горсуде.

Следствие сейчас собирает доказательства. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет.