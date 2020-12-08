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    08 декабря 2020, 16:08

    Захоронение убитых во время войны мирных граждан нашли в Ленинградской области

    Анатолий Минкин

    Следователи нашли еще одно захоронение расстрелянных мирных граждан в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба Следственного Комитета, там обнаружили останки не менее 20 человек, в том числе детей и подростков.
    Захоронение убитых во время войны мирных граждан нашли в Ленинградской области

    Раскопки проводили в рамках расследования уголовного дела, заведенного в конце октября. Тогда в этом же районе нашли останки трех убитых жителей.

    В ходе дальнейшего осмотра местности вместе с поисковикам из отряда «Рубеж -2» следователи нашли еще одно стихийное захоронение. Рядом с останками обнаружили стреляные гильзы от карабина K-98 Mauzer. Таким оружием пользовались военные немецкой армии «Север», наступавшей на Ленинград в 1941 году.

    По изъятым останкам следователи назначили медико-криминалистические экспертизы.

    Следователи Ленинградской области изучают данные архива по преступлениям против мирного населения, совершенные во время Великой Отечественной войны. Специальные группы с участием поисковиков и историков работают практически во всех муниципалитетах Ленинградской области.