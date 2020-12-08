Захоронение убитых во время войны мирных граждан нашли в Ленинградской области

Раскопки проводили в рамках расследования уголовного дела, заведенного в конце октября. Тогда в этом же районе нашли останки трех убитых жителей.

В ходе дальнейшего осмотра местности вместе с поисковикам из отряда «Рубеж -2» следователи нашли еще одно стихийное захоронение. Рядом с останками обнаружили стреляные гильзы от карабина K-98 Mauzer. Таким оружием пользовались военные немецкой армии «Север», наступавшей на Ленинград в 1941 году.

По изъятым останкам следователи назначили медико-криминалистические экспертизы.

Следователи Ленинградской области изучают данные архива по преступлениям против мирного населения, совершенные во время Великой Отечественной войны. Специальные группы с участием поисковиков и историков работают практически во всех муниципалитетах Ленинградской области.