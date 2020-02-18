Захарченко стал искать себя за решеткой. Но не все его желания сбываются в колонии

Захарченко на зоне научился шить, но душа у него лежит к работе на кухне или в котельной. Кочегары в колонии уже есть, а поваром ему быть не разрешили.

«Я был в ШИЗО и пропустил экзамен на швея. Профессия такая — швей. Есть швея, а есть швей… Но я ходил [на учебу], несколько тетрадей исписал, пошил, только шить там не могу — аллергия жуткая, даже в медкнижке есть», — приводит РИА «Новости» слова экс-борца с коррупцией Дмитрия Захарченко.

Он добавил, что хотел быть поваром, но ему не разрешили, пояснив, что на кухне «он растолстеет». Тронула сердце Захарченко и работа кочегара — он захотел бросать уголь в топку в котельной, как Виктор Цой, но вакансий больше не было.

Суд приговорил бывшего полковника МВД Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 3,5 миллиона рублей. Во время расследования дела в квартире его сестры нашли почти девять миллиардов рублей. Захарченко должен будет выплатить штраф в размере 117 миллионов рублей. В октябре 2019 года ему снизили срок до 12 лет и шести месяцев.

Наказание Захарченко отбывает в колонии №5 в Мордовии. Там содержатся бывшие полицейские и сотрудники прокуратуры. Перед этапом ему присвоили статус «особо опасен».