Захарченко избил «обиженного» заключенного за пару ботинок

Бывший полковник МВД Захарченко, который сейчас отбывает наказание в мордовской колонии (ИК-5), устроил драку. Утром 9 января он избил «обиженного» заключенного.

Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на информированный источник. По данным издания, утром 9 января Захарченко обул чужие ботинки. Оказалось, что обувь принадлежала заключенному пониженного социального статуса — «обиженному». В колониях нельзя пользоваться вещами или столовыми приборами таких сокамерников — в противном случае заключенный сам начинает считаться «обиженным».

«Хозяин обуви предъявил Захарченко претензии и предположил, что теперь экс-полковник будет иметь аналогичный статус», — процитировало издание слова источника.

Захарченко оскорбило его заявление — в ответ на него он несколько раз ударил «обиженного» в лицо кулаком и головой.

Информацию подтвердили в УФСИН по Республике Мордовия.

«Сотрудники учреждения оперативно пресекли противоправные действия в соответствии с требованиями должностных инструкций и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь», — сообщила изданию представитель регионального УФСИН Марина Ханиева.

Пострадавший обратился в следственные органы с требованием привлечь бывшего полковника к ответственности. Он написал заявление, однако источник сообщил, что к Захарченко пока не применили никакого наказания. Он до сих пор находится в отряде и не переводился ни в штрафной изолятор, ни в отдельную камеру.

Издание сообщило, что по заявлению пострадавшего уже начали проверку.

«Обиженными» в местах лишения свободы называют тех, кто был осужден за педофилию или изнасилование, а также заключенных, которые воруют у своих сокамерников.