Загадка человека с чемоданчиком. Молодого миллионера оставили по частям в шикарной квартире на Манхэттене

Шикарная квартира на Манхэттене, бизнес, приносящий миллионы долларов, друзья-знаменитости — 33-летнего амбициозного Фахима Салеха называли будущим Илоном Маском. Но его жизнь оборвалась в один момент — миллионера убили, причем крайне жестоко. Кто это сделал и главное — за что?

Источник: Instagram

Начинающий и очень успешный Фахим Салех к своим 30 добился многого: он создал бренд по обмену мотоциклами в нескольких странах мира, возглавил венчурную компанию Adventure Capital и контролировал деятельность цифровой платформы Pathao.

У миллионера было много друзей, а в подписчиках в Instagram у него числился сам Барак Обама. Салех не так давно переехал в шикарную квартиру в центре Нью-Йорка, и там же неизвестные его убили.

Об этом первой узнала его сестра. Бизнесмен перестал выходить на связь, и тогда она решила навестить его дома и увидела страшную картину. Тело Салеха распилили на части — конечности, упакованные в мешки, лежали отдельно от туловища. Как и голова.

В деле профессиональный киллер

Полиция уже изучила камеры видеонаблюдения в подъезде. На них молодой человек заходит в лифт не один — сзади него мужчина с чемоданом в руке, прикрывающийся шляпой, перчатками и маской на лице.

Из лифта на своем этаже Салех уже выпал без сознания. По версии полицейских, его либо оглушили электрошокером, либо выстрелили в упор. А позже тело миллионера распилили бензопилой — она, скорее всего, лежала в том самом чемоданчике незнакомца.

У нас есть торс, отделенная от него голова, руки и ноги. Все остается на месте. Мотивы преступления нам не известны Карлос Ниевес полицейский Нью-Йорка.

Убили из-за бизнеса?

По словам экспертов, скорее всего, Фахима Салеха убил профессиональный киллер — он не оставил ни капли крови и не взял ничего из роскошной квартиры. Но непонятно, почему орудие убийства осталось в квартире погибшего. Возможно, его могли спугнуть соседи или пришедшая сестра.

Сейчас следователи рассматривают все версии, в том числе и связанные с профессиональной деятельностью бизнесмена. В полиции не исключили, что молодой человек перешел дорогу в бизнесе неким криминальным структурам.

В ближайшее время эксперты будут собирать улики, изучать камеры видеонаблюдения и выяснять, с кем в последнее время общался бизнесмен.