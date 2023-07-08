Криминал 08 июля 2023, 23:03 «Задушил и хранил тело в бочке». Появились подробности убийства девушки в Великом Новгороде Новгородский СК сообщил о задержании спрятавшего тело убитой девушки в бочке

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В Великом Новгороде правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своей возлюбленной. Молодой человек сначала задушил девушку, а после хранил ее тело в бочке для химических удобрений целый месяц. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По версии следствия, между парнем и его возлюбленной произошла ссора, в ходе которой он задушил девушку ручкой от сумки. Позже парень спрятал тело в бочку и вынес контейнер на балкон. Переместить емкость ему помог знакомый, которому молодой человек сказал, что в бочке хранятся удобрения.

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Спустя месяц, подозреваемый уехал из квартиры к знакомой девушке, где его задержали сотрудники полиции. В ходе допроса у следователей молодой человек признал свою вину.

В полицию с заявлением о пропаже дочери обратилась жительница Великого Новгорода. В сопровождении стражей порядка она пришла на квартиру, которую снимала девушка. В ходе осмотра помещения на балконе правоохранители обнаружили железную бочку. Открыв ее сотрудники полиции обнаружили внутри завернутое в пленку тело пропавшей. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».