Криминал 30 июня 2023, 18:57 Задолжавший более 76 млн рублей мужчина предстанет перед судом в Томске Томское УМВД направило в суд материалы дела мужчины, задолжавшего свыше 76 млн рублей Freepik

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Мужчина, взявший в долг более 76 миллионов рублей и не вернувший деньги, предстанет перед судом в Томске. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа» со ссылкой на УМВД России по Томской области.

По версии следователей, 28-летний обвиняемый занял деньги у 20 человек, среди которых были жители Томской и Тюменской областей. Мужчина брал в долг под высокий процент.

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Фигурант дела обещал, что люди получат свои деньги обратно с прибылью после того, как он продаст машины и валюты, купленные на займы. В первое время обвиняемый отдавал деньги, благодаря чему привлек больше людей, заинтересованных в доходе. Однако впоследствии он начал игнорировать договоренности и перестал возвращать долги.

Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Томской области остановили предполагаемого преступника. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По ней фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд Томска.