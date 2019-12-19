Задержаны убийцы, оставившие тело без рук и головы на берегу Рузы в Подмосковье

В Московской области задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве ювелира из Одинцова. Тело мужчины без головы и кистей рук нашли на берегу реки Рузы 13 декабря.

Как сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета, 53-летний ювелир пропал 24 ноября. По версии следствия, в тот день он встретился с двумя своими знакомыми в торговом центре в Москве, где один из мужчин совершил убийство ювелира, нанеся ему множество ножевых ранений. Фрагменты тела мужчины поместили в сумки и вынесли из торгового помещения. Затем они отвезли тело в Рузский городской округ и оставили его там на берегу реки.

«Следователем следственного отдела по городу Можайску ГСУ СК России по Московской области задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины. <…> По данному факту в производстве следственных органов ГСУ СК России по Московской области находится уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе СК.

Следователи и криминалисты провели ряд экспертиз, обысков и осмотров в рамках дела. Были изъяты предметы, которые имеют значение для дальнейшего расследования. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных.